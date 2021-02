Marcel Verreck: “Barney gaat weer darten, anders had hij naalden in onze oudjes moeten werpen”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij Wopke Hoekstra, Gordon, Viruswaarheid, Harry en Meghan, Mars en Barney.

“Ik fietste door, langs het oude dartscafé van Barney, op zich niet het blijste ei dat we hier hebben. Maar ik was blij, want hij gaat weer professioneel darten, anders hadden ze hem moeten omscholen en was hij misschien in een vaccinatiestraat terecht gekomen om daar naalden in onze oudjes te werpen.”