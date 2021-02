Marcel Verreck: “Barney gaat weer darten, anders had hij naalden in onze oudjes moeten werpen”

Pleidooi voor eerbetoon aan Haagse popcultuur: ‘Zij hebben onze stad wereldwijd op de kaart gezet’

Een Walk of Fame langs de Pier op Scheveningen? De Golden Earringkade? Dat hebben we nu allemaal nog niet. Maar als het aan Martin Reitsma ligt dan kunnen we zulke toevoegingen binnenkort wel verwelkomen in de stad. Hij wil zich de komende tijd hard maken om de Haagse popcultuur te eren, en heeft meerdere ideeën om dit voor elkaar te krijgen.

‘Na zestig jaar van glorieuze Haagse pophistorie wil ik graag een draagvlak maken voor al die topbands die Den Haag tot ver over onze landgrenzen op de kaart hebben gezet’, zegt Martin. ‘Denk aan een plein, straatnaam, een Walk of Fame, en vooral een standbeeld voor Golden Earring. Die moet er echt komen.’

De ideeën van Martin vallen in de smaak bij bandleden van de band Roeck. ‘Te gek, dit moet er echt komen’, zegt bandlid Jeroen van As. ‘Toen ik klein was waren mijn grote voorbeelden bijvoorbeeld Shocking Blue en Golden Earring. Natuurlijk moeten die mannen en vrouwen geëerd worden!