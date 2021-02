Rotterdamsebaan nu écht open

Twee weken na de officiële opening reden vrijdagavond de eerste auto’s over de Rotterdamsebaan. Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de laatste werkzaamheden om de weg open te kunnen stellen ‘lekker vlot’ zijn verlopen en dat de weg daardoor eerder dan de geplande zaterdagochtend open kon. Vrijdag zijn de laatste wegafzettingen weggehaald, is bewegwijzering aangepast en zijn enkele verkeerslichten afgesteld. De nieuwe ontsluitingsweg van Den Haag loopt van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst, meldt mediapartner Omroep West.

De Rotterdamsebaan (Victory Boogie Woogietunnel) is nu open! 🚙 pic.twitter.com/d2NxCMxwT6 — Ivar Lingen (@IvarLingen) February 19, 2021

De bedoeling was eigenlijk dat de weg vorig weekend al open zou gaan, maar dat ging niet door omdat er toen na de sneeuwval dikke plakken ijs op het wegdek lagen. De weg werd op 5 februari officieel geopend, na een bouwperiode van ruim zes jaar.

Weg moet Utrechtsebaan ontlasten

De Rotterdamsebaan is bedoeld om de vaak drukke Utrechtsebaan te ontlasten. De weg loopt van knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst. Belangrijk onderdeel is de Victory Boogie Woogietunnel, een 1800 meter lange tunnel onder de Vliet. De tunnel is vernoemd naar een schilderij van Piet Mondriaan, dat in het Kunstmuseum in Den Haag hangt. De boor die de tunnel groef, de Catharina-Amalia, had de kleuren van Mondriaans schilderijen: rood, geel en blauw.

Na jaren van discussie werd in 2014 begonnen met de aanleg van de weg. De kosten bedroegen 645 miljoen euro. Dat bedrag werd onder meer betaald door het Rijk, de metropoolregio en Den Haag.