22-jarige vast voor steekpartij Van Ruysbroekstraat

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij aan de Van Ruysbroekstraat zaterdagavond. In de nacht naar zondag werd een 22-jarige Hagenaar aangehouden. Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Den Haag.

Rond 19.00 uur ontving de politie de melding dat er iemand was neergestoken in een woning aan de Van Ruysbroekstraat. Toen agenten de woning ingingen, troffen ze een man aan die meerdere keren was gestoken. De verdachte was ervandoor gegaan, maar kon rond 2 uur ’s nachts alsnog worden aangehouden. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis om te herstellen van zijn verwondingen.