ADO Den Haag begint cruciale week met nederlaag tegen Fortuna Sittard

ADO Den Haag heeft de eerste wedstrijd in de ‘cruciale week’ niet winnend af kunnen sluiten. In Limburg verloor een slecht spelend ADO met 2-0 van Fortuna Sittard. In de eerste helft kwam de Haagse ploeg tot geen enkel schot op doel. Na rust waren die statistieken niet beter. Ook verdedigend lieten de mannen van Ruud Brood op sommige momenten behoorlijke steken vallen, meldt mediapartner Omroep West.

Voor ADO begon zaterdagavond met de wedstrijd tegen Fortuna een zeer belangrijke, en misschien wel cruciale reeks. Na het duel met de Limburgers volgen komende week nog twee duels tegen concurrenten in de kelder van de eredivisie: Willem II en RKC Waalwijk. Het zijn wedstrijden waarin punten gepakt moeten worden om wat meer uit de gevarenzone te geraken.

Kijkend naar het spel, leek ADO zich weinig aan te trekken van de ‘cruciale weken’. Het was slecht, slordig en zonder beleving en strijd. In de eerste 25 minuten in Sittard gebeurde overigens weinig tot niets. De thuisploeg had veldoverwicht, maar wist in de beginfase ook weinig te creëren. De 1-0 viel dan ook uit het niets. Lisandro Semedo haalde uit vanaf de rand van de zestien en via Boy Kemper zeilde zijn schot zo de kruising in.

ADO heeft geen antwoord

Fortuna leidde bij rust met 1-0, maar dat had het dubbele kunnen zijn. Vlak voor de thee maakte Mats Seuntjens op aangeven van Lisandro Semedo de 2-0, maar de aangever stond buitenspel. De verdediging van ADO zag er bij deze afgekeurde treffer niet best uit. Semedo had een vrije doorloop richting het doel van Martin Fraisl.

In de tweede helft was er weinig te beleven. Fortuna Sittard wachtte rustig af wat ADO Den Haag wist te verzinnen. Maar het antwoord was kort: niets. Sebastian Polter maakte er tien minuten voor het eind 2-0 van en gooide het duel definitief in het slot.