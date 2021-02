H.E.R. en Stephanie Struijk in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van H.E.R. en Stephanie Struijk (foto).

H.E.R. is de artiestennaam van Gabriella Sarmiento Wilson, de gitarist en zangeres die het laatste half jaar steeds meer opvalt; ze won Grammy’s, speelde tijdens de Emmy’s en deed het U.S.-volkslied tijdens de Superbowl. Zondagavond hoor je haar nieuwste song, de soundtrack van de film Judas & The Black Messiah. Tevens komen twee liedjes voorbij van Stephanie Struijk, eentje van haar net verschenen Nederlandstalige album en een Engelstalige klassieker uit de tijd dat ze zich nog Stevie Ann liet noemen. Struijk is een graag geziene muzikant bij Acoustic Alley aan het Westeinde.

Meer nieuwe muziek is er van Smith & Burrows, EUT, Steffen Morrison, Tom Odell, Matt Berninger (van The National), Tash Sultana en Taylor Swift die meezingt met de zussen HAIM. Tevens hoor je een track van de rapper met de kortste naam; NF.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).