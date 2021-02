H.E.R. en Stephanie Struijk in De Nieuwe Van Nierop

Jongeren dichten over het nu in Het Woordenrijk

Zondagavond staan jonge dichters centraal in Het Woordenrijk. Acht voormalige finalisten van de Jonge Campert-prijs maken poëzie over hun leven van nu, zoals student Kjell Hoexum in dit fragment:

Thuis

Elke dag voor de tv, persconferenties als weerberichten

Wat is er gebeurd, wat gaan ze nu weer verplichten?

Thuis

(…)

Is dit huis nog mijn thuis?

Ik eet, slaap, lees, vergader

Ik maak schoon en weer vies

Ik zit, ik sport

Ik woon en werk

Thuis

We moeten het samen doen, hoor ik keer op keer

Ik zou niets liever willen maar voorlopig zit ik hier, alleen, alweer

Kjell Hoexum was deelnemer van Spot on Young Poets en finalist van de Jonge Campert-prijs. Net als Stian Olesen, Xiu Bin van Lier, Paula Golunska, Noemi Lorenzo, Amanou Jansen, Sumai Yahya en Mirle Wittekoek. Acht jongeren die als middelbare scholieren workshops kregen van dichter/docent Diann van Faassen met als einddoel een gedicht voordragen op het festival Writers Unlimited. Deze winter zag niet alleen het festival, maar ook dit project er anders uit. De iets ouder geworden dichters gingen uit wandelen met Diann van Faassen met als resultaat een nieuw gedicht over hun leven van nu. Over je plek vinden in de wereld, over het klimaat, de liefde en leven in lockdown. Zondagavond hoor je in Het Woordenrijk deze acht jonge dichters uitgebreid ingeleid door Diann van Faassen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is elke zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.