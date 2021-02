Parkeerplaatsen bij Meijendel afgesloten door drukte

Het is al weer vroeg druk in natuurgebied Meijendel. Het bezoekerscentrum De Tapuit laat weten dat de parkeerplaatsen vol zijn en roept mensen op om alleen nog lopend of de fiets naar het gebied te komen of een rustigere bestemming te kiezen voor een wandeling. De Meijendelseweg is afgesloten voor alle motorvoertuigen en zij worden omgeleid naar de Wassenaarse Slag.

Foto: Dunea.