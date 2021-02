Zwaargewonde bij steekpartij na ruzie aan de Van Ruysbroekstraat

Bij een ruzie in een woning aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag is zaterdag iemand neergestoken. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij de ruzie in het huis in de buurt van het Zuiderpark waren meerdere mensen aanwezig. De politie is nog op zoek naar de verdachte en de andere betrokkenen. Er wordt onderzoek gedaan hoe het incident in de wijk Moerwijk-Noord heeft kunnen gebeuren. De politie roept getuigen op zich te melden.