Bijstaan agenten in zaak Henriquez kost politie 1,3 miljoen euro

Om de agenten bij te staan in de zaak rond de overleden Mitch Hendriquez heeft de politie 1,3 miljoen euro aan advocaatkosten betaald. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gegeven die de Haagse politie heeft verstrekt.

Het advocatenkantoor Sjöcrona-Van Stigt declareerde tussen juni 2015 en mei 2018 € 1.309.380,96. Die kosten zijn bedoeld voor juridische hulp aan de agenten die als verdachte of getuigen in de zomer van 2015 betrokken waren bij de arrestatie van Henriquez in het Zuiderpark.

RTL Nieuws weet te melden dat de kosten zo hoog zijn omdat er een groot aantal politiemedewerkers betrokken was bij de zaak, ze baseert zich daarvoor op schriftelijke reacties van de politie en het advocatenkantoor.

Henriquez overleed in 2015 na een fatale arrestatie waarbij een nekklem werd gebruikt door agenten. De dagen erna waren er rellen in de Schilderswijk en Transvaal. Het Openbaar Ministerie besloot om twee agenten te vervolgen.