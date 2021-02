Buiten- en online vermaak in de voorjaarsvakantie: het beste op een rijtje

Door de huidige beperkingen zal de invulling van de krokusvakantie er dit jaar iets anders uitzien en is de kans groot dat wintersport en pretparken niet op het programma staan. Toch is er, zowel buiten als online, nog genoeg te doen voor en met de kinderen. Den Haag FM heeft de leukste activiteiten voor je op een rijtje gezet.

Krokus Kabaal

Krokus Kabaal is een online festival georganiseerd door het Haagse Cultuur Dichtbij. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen tot en met 26 februari nog hun hart ophalen aan activiteiten in diverse categorieen als theater, beeldende kunst, dans en muziek. Zo heb je onder meer gratis toegang tot danslessen in verschillende stijlen en workshops op het gebied van yoga en toneel. Zelfs is er een vierdaagse workshop om de beste vlogs te leren maken.

Kijk hier voor de volledige programmering van Krokus Kabaal.

Westduinpark

Het Westduinpark is als duin- en bosgebied aan het Zuiderstrand niet alleen een prachtige wandellocatie, maar biedt ook veel te ontdekken voor de jongsten. Zo kan je, als je geluk hebt, de kudde Schotse hooglanders spotten die in het park lopen om het land te begrazen. Ook beschikt het park over verschillende grote speelplaatsen voor alle leeftijden; je kan schommelen en van de kabelbaan in het Apenbos of een heus parcour afleggen voor wie behoefte heeft aan meer avontuur. Voor ieder wat wils dus!

Mauritshuis

Ook het Mauritshuis heeft tal van activiteiten voor thuis op touw gezet om kinderen op een creatieve manier meer bij te brengen over haar kunstwerken. Zo is het mogelijk om door middel van een virtuele wandeling door het museum een speurtocht te doen en zijn er teken- en knutselworkshops beschikbaar.

Kijk hier voor alle activiteiten van het Mauritshuis.

MuseOnline

Het Museon kan al een tijdje geen bezoekers meer ontvangen, maar heeft intussen tientallen activiteiten bedacht voor de jongsten om de hele vakantie bezig te blijven. Met proefjes, knutseltips, quizzes en online tentoonstellingen kunnen zij online op creatieve en leerzame wijze aan de slag. Zo kan je onder meer leren hoe je zelf stoepkrijt en bioplastic maakt en een videocollege volgen over de onstuimige werking van vulkanen.

Kijk hier voor alle activiteiten van MuseOnline.

Foto’s: Lianne Deunhouwer