CDA pleit voor stemlocaties in kerken: ‘Iedereen moet zo makkelijk en veilig mogelijk kunnen stemmen’

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht en met de huidige coronamaatregelen zal deze verkiezingsdag er anders uitzien dan de vorige. Zo moeten er meer stemlocaties komen om de toestroom zo veel mogelijk te spreiden en zullen meer stemlocaties buiten zijn gevestigd. Raadslid Kavish Partiman (CDA) vertelt bij Haags Bakkie op Den Haag FM waarom hij pleit voor het gebruik van met name gebedshuizen als stemlocatie. ‘Ik vraag me af waarom die optie niet wordt overwogen.’

We mogen dan een zonnig weekend achter de rug hebben, Partiman houdt er rekening mee dat het weer er op 17 maart misschien wel heel anders uit kan zien. ‘Je weet nooit wat er in maart gebeurt. Het kan zomaar zijn dat het stormt en dat vrijwilligers de hele dag in een koude tent moeten zitten. Ze hebben nu bedacht dat dat zo moet, maar niet gedacht aan andere factoren.’

Scheiding van kerk en staat

Zo kan een dergelijke situatie met slecht weer volgens Partiman wel degelijk invloed hebben op het stemgedrag, met name onder ouderen. ‘Stel dat het regent en koud is en dat je dan buiten bij een tentje moet stemmen. Ik kan me best voorstellen dat je dan als 70-plusser denkt: laat maar zitten.’

Dit probleem is volgens Partiman gedeeltelijk op te lossen door zo veel mogelijk levensbeschouwelijke gebouwen in de stad beschikbaar te stellen als stemlocatie. Dit is echter niet zo makkelijk te bewerkstelligen. ‘De burgemeester beroept zich nu op het feit dat burgemeester Van Aartsen in 2013 heeft besloten niet te stemmen in gebedshuizen, om de scheiding van kerk en staat te bewaken.’

Zonde

Partiman zegt zich te kunnen vinden in die gedachtegang, maar gelooft ook dat de huidige tijden vragen om een andere aanpak. ‘In 2013 was er nog geen corona,’ zegt hij. ‘Bovendien wil je mensen juist enthousiasmeren om naar de stembus te gaan. Er zal geen dominee staan te preken, het gaat op dat moment alleen over het gebouw en de locatie. Deze worden nu veel minder gebruikt en het zou zonde zijn om er niks mee te doen.’

Ondanks zijn gedrevenheid is Partiman sceptisch over de haalbaarheid. ‘Ik vrees dat het een gedane zaak is, maar ik vind het toch belangrijk hier een punt van te maken. Het gaat er namelijk om dat iedereen in Den Haag op een zo makkelijk en veilig mogelijke manier moet kunnen stemmen.’