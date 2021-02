Coronavirus: 68 nieuwe besmettingen en twee sterfgevallen in Den Haag

Eerste drukke weekend op Scheveningen: ‘Er zitten meer maatregelen in de pijplijn’

Tot 10.00 uur vanochtend zijn er door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 68 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag geregistreerd. Het zevendaags gemiddelde ligt nu op 96 nieuwe besmettingen per dag. Naast de nieuwe besmettingen kwamen er in Den Haag twee nieuwe sterfgevallen bij.

Het aantal besmettingen van maandag aantal is lager dan zaterdag (130) en zondag (104), maar wel fors hoger dan de afgelopen weken op maandag: op 15 februari werden er 40 nieuwe besmettingen geregistreerd, een week eerder waren het er 48. Op maandag 1 februari werden er 64 besmettingen geteld door het RIVM.

Landelijk werden er meer besmettingen dan gemiddeld geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn er 4.217 coronabesmettingen bijgekomen. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen lag de afgelopen week op 4.124 nieuwe gevallen per dag.