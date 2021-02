Eerste drukke weekend op Scheveningen: ‘Er zitten meer maatregelen in de pijplijn’

Het mooie lenteweer van dit weekend was voor menigeen de reden om er weer op uit te gaan, daardoor was het onder meer druk op Scheveningen en bewoners ervaren direct weer overlast. Scheveninger Roos Padmos vreest na het eerste weekend met lenteweer dat het actieplan van de gemeente niet toereikend is om de overlast deze zomer tegen te gaan. “De gemeente treedt nog niet goed genoeg op. En het is pas februari. Als het nu al niet effectief blijft hoe gaat dat dan in de zomer?”, zegt Padmos tegen Den Haag FM.

Het stadsbestuur laat weten bekend te zijn met de klachten en drukte op Scheveningen. “Dit was het eerste drukke weekend. Dat betekent dat ook wij, de gemeente, leren en evalueren. We doen ons uiterste best om Scheveningen ook op drukke dagen zo bereikbaar en leefbaar mogelijk te houden voor bewoners én bezoekers. Op basis van de evaluatie gaan we onze inzet nog effectiever te maken. Er zitten nog meer maatregelen in de pijplijn. Zodra die bekend zijn, zullen we die ook communiceren.”

En dan is het pas februari 🙈 #Scheveningen

“Het zonnetje zie ik met liefde tegemoet. Ondernemers hebben dat ook nodig”, vertelt Padmos. “Maar er waren ook weer racende auto’s en motoren, ik hoor weer meldingen van intimidatie op de boulevard en je ziet dat er lachgas wordt gebruikt.” Ook op de Facebookgroep Overlast op Scheveningen waren dit weekend flink wat klachten te vinden. Zo zou er sprake zijn van auto’s die met slippende banden rijden, werd er melding gemaakt van wildplassers en de verkeersoverlast: “Eerste dag lekker weer en het is weer een grote racebaan aan de 2de binnenhaven.”

‘Aanrijroutes naar Scheveningen stonden weer helemaal vol’

“Het zit ook wel in de aard van mensen om klachten meteen te melden”, zegt Scheveninger Alexander Serban. Toch zag ook hij dat er drukte was in de badplaats. “De aanrijroutes naar Scheveningen stonden weer helemaal vol. Al was het in de kleine straatjes nog niet zo erg als van de zomer.”

Serban vreest wel dat het, mede door de coronamaatregelen, een drukke zomer kan worden voor de badplaats. “100 procent. Ik verwacht dat de situatie waar we in zitten niet snel zal veranderen. Wat zie je dan? Mensen gaan buiten lopen. Veel meer mensen doen dat nu, ze gaan kapot van verveling.” De Scheveninger vreest dat dat tot gevolg kan hebben dat het opnieuw een drukke zomer wordt op Scheveningen. “Als het actieplan van de gemeente niet wordt uitgevoerd krijg je hetzelfde als vorig jaar en misschien nog wel erger.”

YES!! Het is/wordt weer lente. Je voelt het, ruikt het, ziet het én …. hoort het. WP-kade en KE-kade: dé aan- en afvoerwegen naar Scheveningen. It giet weer oan!

‘Actieplan lijkt nu al niet toereikend’

Na de drukte van afgelopen zomer presenteerde het stadsbestuur een actieplan voor de overlast op Scheveningen. “Het plan van de gemeente lijkt nu al niet toereikend”, zegt Padmos. “Het is fantastisch dat het weer drukt wordt, dat hoor ik ook om mij heen, maar tegelijkertijd denken we ook: ‘Ojee, de zomer moet nog komen’.” Meldingen van overlast die wordt ervaren door bewoners van de badplaats zijn inmiddels doorgestuurd naar betrokken wethouders en gemeenteraadsleden. “Ik ben niet aan het zeuren, maar bezig met gevaar en dat moet stoppen. Kom naar Scheveningen, parkeer je auto netjes en gedraag je.”

‘Gemeente moet wel wakker worden nu’

Op sociale media ziet Padmos al berichten voorbijkomen waarin mensen zeggen zelf willen optreden tegen de overlastgevers. “Dat is absoluut niet goed, maar het geeft wel aan dat er wat moet gebeuren. De gemeente moet wel wakker worden nu. Ik had eigenlijk gedacht dat dat vorig jaar al was gebeurd. Maar het lijkt een bureaucratisch papier, maar er is nog geen echte aanpak. Je zou als gemeente en politie moeten weten wat de hostpots zijn, zoals het sissen naar vrouwen op de boulevard, de haven en de aanvoerroutes.”

‘Maak het zichtbaar dat dit gedrag niet wordt getolereerd’

Om de overlast tegen te gaan mag er wat Padmos betreft meer handhaving zijn en die moet ook zichtbaar zijn zegt ze. “Niet alleen in handhaven, maar maak het zichtbaar dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Voorkom al bij de ingang van Scheveningen dat overlastgevers herrie kunnen schoppen. Maak duidelijk dat we er zijn voor toeristen en een leuke dag, maar wel met normaal gedrag. Zet op hotspots zichtbaar mensen neer om te kunnen handhaven.”

‘Ik ga vandaag met iemand van de gemeente in overleg’

Padmos maakt zich, na de overlast in de zomer van 2020, druk over de door de gemeente beloofde aanpak van de overlast. Ze heeft maandag weer contact met de gemeente na de overlast van het weekend. “Ik heb gelijk de lijntjes van vorig jaar aangeschreven, Ik ga vandaag met iemand van de gemeente in overleg. We gaan een wandeling maken om de punten die ik heb gehoord door te spreken.”

Stadsbestuur: We hebben drukte hier en daar niet kunnen voorkomen

Als onderdeel van het actieplan zegt het stadsbestuur dat ze dit weekend extra heeft ingezet op handhavers, gastvrouwen en -heren, susteam en verkeersregelaars in de badplaats. “Toch hebben we niet kunnen voorkomen dat het hier en daar druk werd. We zijn bekend met die klachten. Het was zondag drukker dan zaterdag. Daar komt bij dat het verkeer hinder ondervond van werkzaamheden. Denk hierbij onder andere aan de werkzaamheden bij Lijn 1 of de ingrepen bij de Gevers Deynootweg. Die werkzaamheden worden bewust buiten het strandseizoen gepland. Het mooie weer van afgelopen weekend kwam al ruim voor de start van het strandseizoen. Daarbij blijft van belang te vermelden dat op drukke (strand)dagen filevorming nooit helemaal is te voorkomen.”