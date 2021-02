Lek wordt afgesloten van gasnetwerk, een pand nog tijdelijk ontruimd

De Mos weigert verhoor door Rijksrecherche: “VVD doet in veel grotere omvang precies wat mij verweten wordt”

Op de kruising van de Laan van Meerdervoort met de Waldeck Pyrmonthkade zijn maandag hulpdiensten aanwezig, men is daar aan het werk nadat er een melding van een gaslucht was binnengekomen. Een deel van de weg afgesloten voor het verkeer. “Er zou een gaslucht zijn geroken in het riool”, zo meldt een woordvoerder van de brandweer aan Den Haag FM.

Het gedeelte waar het lek zich bevindt wordt afgeschermd van het gasnetwerk laat de brandweer rond half 4 weten. Daarna worden opnieuw metingen gedaan. Een pand van de verslavingszorg is nog tijdelijk ontruimd, bewoners worden vannacht ergens anders opgevangen.

Rond half twee wist de brandweer te melden dat de mogelijke oorzaak van de gaslucht is gevonden en dat medewerkers van Stedin aan het werk zijn om het gat te dichten.

Mediapartner Omroep West weet te melden dat er volgens de brandweer zo’n dertig mensen op straat staan. “De bewoners van het pand die de gaslucht hebben gemeld, moesten hun huis uit vanwege een te hoge concentratie gaslucht”, zegt een woordvoerder. “Het riool zit in een gebied waar veel oude huizen staan, met enkele vloeren en ramen. Als er ergens iemand een ontstekingsbron toepast, kun je een explosie krijgen. Het riool is aangesloten op wc’s en afvoer van huizen. Daarom willen we nu de hele omgeving checken op gaslucht.”

Naast hinder voor het verkeer ondervindt ook het openbaar vervoer van HTM hinder door de afzetting: tram 3, 16 en 34 zijn gestremd.