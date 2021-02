Sopraan Roy van Vugt zingt met barokorkest in Paleis op de Dam

Hij is pas veertien jaar oud en nu al een veel belovende naam binnen de klassieke muziek. Roy van Vugt is leerling van het Gymnasium Haganum en schitterde onlangs in een video waar hij samen met het Holland Baroque orkest optrad in het Koninklijk Paleis op de Dam.

‘Ik ben dus gevraagd door Holland Baroque om samen met hun een stuk op te nemen. Dat was een hele fijne samenwerking en we hebben een mooie video gemaakt’ vertelt Roy enthousiast. ‘Mijn moeder heeft toen ik heel klein was te horen gekregen van een docent dat ik heel goed kon zingen en toen heeft ze me hiertoe gestimuleerd’ vervolgt hij. ’Toen ben ik bij een jongenskoor gegaan en begon ik het zingen heel erg leuk te vinden’ Aldus de jonge sopraan.

Een paar jaar gelden is Roy ook gaan deelnemen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. ‘Roy is echt een heel bijzonder talent. Ik geef les aan veel jongens van het nationaal jongenskoor maar Roy is wel iemand die eruit springt’ vertelt Roy’s zangdocente Irene Verburg. ‘Hij is vocaal zeer begaafd, muzikaal, heeft een supermooie stem en is iemand die het waanzinnig snel oppikt’ vervolgt Irene.

‘Ik leer bij zangles vooral hoe ik op een goede manier moet zingen en hoe ik de juiste technieken gebruik’ vertelt Roy over zijn zangles. ‘Het liefst wil ik naar de top van de wereld. Echt een goede tenor of bariton worden dat staat wel echt op m’n droomlijst.’