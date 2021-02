‘Bouwplannen ANWB-terrein zijn aantasting van leefbaarheid van de wijk en Park Clingendael’

Bewoners van Benoordenhout zijn niet enthousiast over de Wassenaarse plannen voor herontwikkeling van het ANWB-terrein. Ze zijn bang dat de buurt de dupe wordt van de plannen waarbij in flatgebouwen van 47 meter hoogte 425 woningen worden gebouwd. “We begrijpen dat er een tekort aan woningen is en dat je die nodig hebt, maar dit gaat om grote proporties. Dit houdt geen rekening met de schoonheid van de wijk”, zegt Rachel Knevel namens de bewoners. “Je ziet in alles dat ze het maximaal haalbare willen bouwen. We weten dat er hier een hoog gebouw staat, maar wil je echt nog meer dan die dertig meter hebben?”

“Het voorstel van nu kent meer woonoppervlak dan dat er nu al aan kantooroppervlakte is. Dat proberen ze te verkopen met dat het passend is aan de wijk”, vervolgt Knevel. “Er zitten ook goede punten aan, zo zou het oude monument meer zichtbaar worden, maar in de richting van het Uilennest zou dan meer gebouwd worden waardoor zij het uitzicht op Clingendael weer verliezen.” Zelf zien de bewoners liever een maximum van 250 te bouwen woningen en een lagere hoogte van 25 meter voor het nieuwe gebouw.

De bewoners van Benoordenhout vertegenwoordigd door Wijkvereniging Benoordenhout, de Stichting Wijkbelangen Uilennest, vertegenwoordigers van bewoners Van Alkemadelaan en de Wassenaarseweg en de Tuinvereniging Clingendael vrezen een verstrekkende aantasting van de leefbaarheid van de wijk en Park Clingendael. “Je ziet in Benoordenhout meer dat oude gebouwen worden omgezet in woningen, maar het risico bestaat dat de balans kwijtraakt en dat er overal woonflats staan in de toekomst”, vervolgt Knevel. “Er is nu een kans om iets recht te zetten. De architect heeft mooie plannen over het uiterlijk, maar ze willen de grootte en hoogte vasthouden.”

Hoewel er wel participatiebijeenkomsten zijn geweest betoogt men dat er geen ruimte is voor participatie omdat de uitkomst al op voorhand vast staat. “We hebben nu vier participatieavonden gehad, bij de derde kregen we het gevoel dat er wat beweging in zat. Bij de laatste kregen we het gevoel dat de gemeente Wassenaar dat weer blokkeert.” De bewoners willen dat het stadsbestuur haar strijd tegen de bouwplannen steunt en dat de gemeente Wassenaar ook luistert naar omwonenden van het gebied. “Wat ik hoop van Den Haag is dat ze onze opvatting delen dat dit beter een deel van Den Haag kan worden”, zegt Knevel. Men hoopt in ieder geval dat de VVD-wethouders van Wassenaar en Den Haag in gesprek gaan met elkaar over de bouwplannen. “We zijn als buurtbewoners redelijk bewapend om desnoods jarenlange juridische procedures te voeren.”