Coronavirus: 73 nieuwe besmettingen in Den Haag

In de afgelopen 24 uur zijn er in Den Haag 73 coronagevallen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe besmettingen ligt lager dan het zevendaags gemiddelde van 97. Tot 10 uur vanochtend zijn er geen nieuwe sterfgevallen in Den Haag geregistreerd. Op dinsdag is er tot nog toe een nieuwe gemelde ziekenhuisopname, maandag kwamen er vijf nieuwe opnames bij.

Landelijk gezien zijn er tot dinsdagochtend 10.00 uur 3846 nieuwe coronagevallen bijgekomen. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4282 ligt. Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 94. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 32 overlijdens geregistreerd.