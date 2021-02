Gemengde gevoelens over gedeeltelijke heropening middelbare scholen: ‘Ik ben blij, maar het is niet ideaal’

Het kabinet zal vanavond definitief een aantal coronaversoepelingen bekendmaken en het gedeeltelijk openen van de middelbare scholen is daar één van. Arjan van der Meij is docent bij de Populier en vertelt bij Haags Bakkie op Den Haag FM over zijn verwachting. ‘Ik ben heel blij om de kinderen weer te zien, maar de manier waarop is niet ideaal.’

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die scholen zullen moeten treffen, overheerst bij Van der Meij momenteel blijdschap. ‘Tijdens een online les zitten de kinderen me maar aan te staren vanachter een scherm, als ze überhaupt al naar me kijken. Ik vind het leuk om ze in het echt te zien en het is denk ik voor iedereen goed dat ze naar school kunnen gaan.’

Onduidelijk

Het langdurig volgen van online onderwijs kan volgens Van der Meij namelijk uiteindelijk zijn tol eisen van de kinderen ‘Kinderen bouwen een leerachterstand op. Plus, ze zien hun vriendjes niet, ze kunen zich niet uitleven in de pauze; ze missen al die dingen die horen bij naar school gaan. Waar kinderen het eerder fantastisch vonden om een lesuur te missen, zouden er veel nu een moord doen om weer terug te kunnen.’

Het gedeeltelijk heropenen van scholen lijkt dus een stap in de goede richting, al bestaat er nog wat onduidelijkheid over de praktische invulling. ‘Als iedereen anderhalve meter moet houden, hebben we meer lokalen nodig. Hoe ga je dat doen? Daarbij is maar twee dagen naar school natuurlijk niet écht hetzelfde.’

Prachtbaan

Als het gaat om de bijbehorende gezondheidsrisico´s is Van der Meij zich ervan bewust, maar laat hij zich er ook niet door tegenhouden. ‘Tuurlijk is het niet honderd procent veilig, maar persoonlijk zie ik het als mijn maatschappelijke plicht. Dat risico betekent voor mij niet dat we dan maar nog veel langer alles online moeten doen.’

Ondanks de risico’s en logistieke rompslomp kijkt Van der Meij positief naar aankomende tijd. ‘Ja, het is omslachtig, maar er zijn mensen die het zwaarder hebben of helemaal geen werk meer hebben. Ik heb een prachtbaan op een leuke school met leuke kinderen. Dat het voor ons een gedoe is, vind ik niet zo belangrijk; het gaat om hen.’