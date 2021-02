Haagse literatuurprijzen worden uitgereikt in online programma

De Haagse literatuurprijzen worden op 1 april online uitgereikt via Literatuurmuseum.nl. Dat heeft de organiserende Jan Campert-Stichting bekendgemaakt. De coronamaatregelen zijn voor de organisatie de reden om dit jaar geen evenement te organiseren.

Het programma op 1 april wordt gepresenteerd door Hassnae Bouazza en Splinter Chabot. Zij gaan in het Literatuurmuseum in gesprek over de boeken van de bekroonde auteurs. Philip Huff zal iconische Haagse locaties bezoeken om daar via Zoom te spreken met de winnaars.

Guus Kuijer zal die avond voor zijn oeuvre de Constantijn Huygens-prijs uitgereikt krijgen. “Al bijna vijftig jaar schrijft Guus Kuijer voor kinderen en volwassenen en in die halve eeuw heeft hij een oeuvre bijeen geschreven van een constant hoog niveau.” Naast de oeuvreprijs zullen ook de Jan Campert-prijs (poëzie), de F. Bordewijk-prijs (proza) en de J. Greshoff-prijs (essay) worden uitgereikt.

De jury van de Haagse literatuurprijzen bestond uit Erica van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuin, Aad Meinderts, Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Carl De Strycker en Sarah Vankersschaever.