In Gasseltestraat geparkeerde auto uitgebrand

In de Gasseltestraat in Morgenstond-West is in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde auto uitgebrand. Nieuwssite District8 meldt dat het de tweede keer in twee jaar tijd is dat dit gebeurt bij de eigenaar van de auto.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto bijna volledig in de brand, schade was derhalve niet te voorkomen. Ook een andere auto liep schade op door het vuur.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.