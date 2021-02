Kunstwerk ‘De Wenteltrap’ te bewonderen in ‘museumhuis’ aan de Valkenboslaan

De musea zijn al een flinke tijd gesloten en kunstliefhebbers snakken er naar om weer naar kunst te kunnen kijken. Kunstliefhebbers Roeland Merks en Bart Dirks besloten het wat dichter bij huis te zoeken en hebben een volledige kamer in hun huis ingericht als expositieruimte. ‘De Wenteltrap’ gemaakt door kunstenaar Willem Besselink is tot en met april te bewonderen aan de Valkenboslaan 74.

‘Mijn man en ik zijn een tijd geleden gaan verbouwen en toen kwam deze kamer vrij. In eerste instantie wilden we toen wat schilderijen ophangen maar toen bedachten we dat je hier ook hele installaties zou kunnen hebben’ vertelt Roeland Merks. ‘Eerst hebben hier een paar olifanten gelegen van Katinka Kersten en daarna kwam eigenlijk al heel snel deze trap om de hoek kijken. Die trap heeft ook echt hier in de ruimte gezeten en de kunstenaar Willem Besselink kwam al heel snel op het idee om de trap rond te laten draaien’ vervolgt hij. ‘Het idee van het kunstwerk is eigenlijk dat de wanneer je over de traploopt je eigenlijk wentelt door de ruimte. In dit geval maakt de trap eigenlijk de beweging die je zou maken als je erover heen loopt’.

‘Kunst is fantastisch om aan de muur te hebben maar het moet ook gezien worden en op deze manier kun je kunst met de hele buurt delen’ aldus Merks. ‘We krijgen fantastische reacties. De mensen staan vaak stil. We hebben een erker en we staan vaak als twee vogelspotters te kijken of er nog mensen staan, haha!’ vertelt Merks enthousiast. ‘Juist in de corona-tijd waar heel weinig gelegenheid is om kunst te kunnen bekijken merken we dat wanneer mensen door de straat lopen ze toch een soort museum voorgeschoteld krijgen’.

‘Het idee is eigenlijk dat elk werk er ongeveer drie maanden blijft staan. Al zijn we natuurlijk geen professionele organisatie dus is het allemaal afhankelijk van hoe het uitkomt. Maar we hebben al een fantastisch idee voor de volgende tentoonstelling van een kunstenaar van wie we ook al werk hebben. Maar wie of wat het is dat verklap ik nog niet maar het wordt erg spectaculair’ sluit Merks lachend af.