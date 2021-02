Rijschoolhouders demonstreren tegen coronamaatregelen, maar niet iedereen is enthousiast

Rijschoolhouders vanuit het hele land demonstreren dinsdagmiddag tegen de coronamaatregelen. Dat meldt mediapartner Omroep West. De rijschoolhouders rijden vanaf het Centraal Bureau voor Rijvaardigheid (CBR) in Rijswijk naar het Binnenhof in Den Haag, om onder andere aandacht te vragen voor hun financieel onzekere situatie. Zij pleiten voor een snelle herstart van de rijlessen. ‘We lopen meer dan een half miljoen examens achter.’

Via Facebook riepen de groepen Rijdende Demonstratie Rijscholen en Rijscholen in Actie rijschoolhouders op mee te doen aan de actie. Dinsdagmiddag verzamelde zo’n tweehonderd rijschoolhouders zich op de parkeerplaats van het evenementencentrum EventPlaza, zag verslaggever Sander Knura. Daar werden de rij-instructeurs toegesproken door Alexander Pechtold, algemeen directeur van het CBR.

‘We weten dat rijschoolbranche het water aan de lippen staat. Voor jullie is er enorm veel ingehakt op de bedrijfsvoering, reserves en op het enthousiasme’, aldus de oud-D66-fractievoorzitter. ‘Ik zie een heel klein lichtpuntje, maar dat hangt van vandaag af. Hoe beter deze demonstratie georganiseerd is, des te positiever het geluid, des te groter de kans dat we weer wat gaan doen.’

Pechtold zal zelf niet meegaan naar het Binnenhof. ‘Ik heb ze enkel een hart onder de riem gestoken’, vertelde hij in het radioprogramma Muijs is de Middag.

Rijschoolhouders protesteren. Ze willen weer les geven. Ze gaan straks rijden. Eerst worden ze toegesproken door Alexander Pechtold pic.twitter.com/PsA4ZjOjGB — Sander K. (@sanderknura) February 23, 2021

Hakim Bokzini, van autorijschool Hakim in Alphen aan den Rijn, is één van de rij-instructeurs die dinsdag meerijdt met de demonstratie. ‘Het is heel belangrijk dat de rijscholen weer aan de slag kunnen, omdat het van groot maatschappelijk belang is dat de jeugd opgeleid wordt om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer’, aldus Bokzini. ‘Het is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de jeugd. Die staan nu stil, dus wij ook.’

‘De rek is eruit’

Volgens Bokzini kunnen rijlessen geheel veilig voortgezet worden. ‘Wij werken op afspraak en voeren triage uit met de leerlingen’, legt Bokzini uit. ‘Veiligheid gaat hierin voorop. Ben je ziek? Dan gaan we niet lessen en wordt de afspraak kosteloos verzet. Dat hebben wij met alle leerlingen duidelijk afgesproken.’

Theo Fuyk, van rijschool Fly Over in Den Haag, is het eens met Bokzini. ‘Iedereen is het er over eens dat de rek eruit is. Het kan zo niet langer. Dan gaan we allemaal failliet’, vertelt hij in het radioprogramma West Wordt Wakker. ‘God en iedereen weet dat we al maandenlang stilstaan.’

Diplomatie

Toch staat Fuyk straks niet naast Bokzini tijdens de demonstratie. ‘Ik ben meer een man van diplomatie’, Dat werkt veel efficiënter’, aldus Fuyk. ‘Laat brancheverenigingen het voortouw nemen.’

Bokzini is het niet met zijn collega-rij-instructeur eens. ‘Diplomatie is prima, daar zijn wij ook mee bezig, maar dat is niet genoeg’, vertelt hij. Daarom is zo’n geluid van honderden rijschooleigenaren die in het centrum van Den Haag staan ook nodig om het probleem aan te kaarten. ‘We lopen meer dan een half miljoen examens achter.’