Rijschoolhouders in optocht naar Binnenhof: ‘De rijscholen moeten gewoon weer open’

Rijschoolhouders houden dinsdagmiddag een landelijke protestactie tegen de coronamaatregelen en pleiten voor een snelle herstart van de rijlessen. Via Facebook roepen de groepen Rijdende Demonstratie Rijscholen en Rijscholen in Actie rijschoolhouders op mee te doen aan de actie. ‘De rijscholen moeten gewoon weer open’, zegt een woordvoerder van de organisatie. Hij verwacht dat er dinsdag honderd tot tweehonderd lesauto’s meedoen. ‘We hebben aanmeldingen vanuit het hele land, van Limburg tot Friesland’, aldus de woordvoerder bij mediapartner Omroep West.

Rijschoolhouders worden opgeroepen zich rond 12.00 uur te verzamelen bij het hoofdkantoor van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk. Vandaar gaat het in optocht naar het Binnenhof. Volgens de organisatoren is de rijdende demonstratie aangemeld bij de gemeente Den Haag en is het zeker niet de bedoeling om verkeersopstoppingen of onveilige situaties te veroorzaken. ‘Gebruik je gezond verstand. Opzettelijk hinderen van verkeer is uit den boze’, wordt de deelnemers op het hart gedrukt.