Gemengde gevoelens over gedeeltelijke heropening middelbare scholen: ‘Ik ben blij, maar het is niet ideaal’

Rutte kondigt ‘spannende’ versoepelingen aan: ‘Niet zonder risico’

Kappers, masseurs en schoonheidsspecialisten mogen vanaf volgende week weer aan het werk en middelbare scholieren kunnen deels weer naar school. Verder mogen jongeren tot 27 jaar weer gaan sporten in teamverband en kunnen niet-essentiële winkels open op afspraak. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Tegenover deze voorzichtige versoepelingen staat wel dat de avondklok twee weken langer van kracht blijft, tot 15 maart. ‘Het moet wel vol te houden zijn. Daarom denken we nu in een fase te zijn waarin we een klein beetje risico moeten nemen’, zegt Rutte.

De roep om versoepelingen neemt al weken toe. Aan de andere kant zijn er grote zorgen over de coronabesmettingen, die sinds een paar dagen weer oplopen, mede door de Britse variant. Door de avondklok te houden, is er ruimte voor een paar kleine versoepelingen, is de redenering van het kabinet. ‘Het moet wel vol te houden zijn. We moeten bereid zijn een klein beetje meer risico te nemen. Weliswaar beperkt en weloverwogen, maar met de Britse variant in het achterhoofd wel degelijk een risico.’

Alle contactberoepen – behalve sekswerk – worden vanaf woensdag 3 maart weer toegestaan, zei Rutte dinsdagavond. Ook wordt het vanaf die datum mogelijk om op afspraak te winkelen. Middelbare scholen mogen vanaf maandag gedeeltelijk open, leerlingen kunnen dan zo’n anderhalve dag in de week les krijgen.

‘Andere realiteit vraagt meer aandacht’

‘We zitten in een ongelooflijk lastige fase. Aan de ene kant de hoge druk op ziekenhuizen en verpleeghuizen’, aldus Rutte. Er is ook een andere realiteit die steeds meer aandacht vraagt. Hoe langer het duurt, hoe zwaarder het ons valt. We zijn het aardig zat aan het worden. Hoe dringend alle maatregelen ook nodig zijn, de sociale, economische en maatschappelijke gevolgen tellen op.’

Volgens Rutte zijn de versoepelingen die nu zijn genomen wel ‘spannend’. ‘We zullen er alles aan doen het onderwijs niet nog een keer te moeten sluiten, het maatschappelijk belang daarvan is simpelweg te groot. Maar als de cijfers onverhoopt door het dak gaan over een paar weken, liggen alle opties weer open. Dat willen we natuurlijk niet.’ Op 8 maart is er weer een persconferentie om de maatregelen na 15 maart te bespreken.