Sparta haalt ontslagen ADO-trainer Rankovic terug naar Het Kasteel

Aleksandar Rankovic is weer onder de pannen. De in november bij ADO Den Haag ontslagen voetbaltrainer keert na de zomerstop terug bij Sparta Rotterdam. Daar wordt hij de rechterhand van Henk Fraser. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Rankovic tekende in de zomer van 2020 een contract als hoofdtrainer van ADO Den Haag. De oud-speler van de Residentieclub kwam over van Sparta, waar hij assistent-trainer van Fraser was. In Den Haag werd Rankovic al snel na zijn aanstelling ontslagen.

Door de terugkeer op het Kasteel wordt Rankovic weer herenigd met Fraser. Eerder werkte het duo ook al samen bij Vitesse.