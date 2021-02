Coronavirus: 99 nieuwe besmettingen en vier sterfgevallen in Den Haag

Brandweer bevrijdt glazenwasser uit scheefhangende bak

Een glazenwasser die tijdens werkzaamheden met zijn bak scheef was komen te hangen op de binnenplaats van het ministerie van Defensie aan de Kalvermarkt is woensdagmiddag in veiligheid gebracht door de brandweer.

“Er was een glazenwasser bezig op de binnenplaats. Daarbij is het bakje scheef komen te hangen om en nabij de vierde verdieping. De brandweer heeft een raam uit het pand gehaald en het bakje gestabiliseerd met touwen en kabels. De persoon is inmiddels bevrijd”, vertelt woordvoerder Wilko van der Hee aan Den Haag FM.