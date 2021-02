Competitiewedstrijden amateurvoetbal worden niet meer hervat: “Wijs besluit”

Voetballers in de Tweede Divisie tot en met de Vijfde Klassen zullen dit seizoen geen competitiewedstrijden meer spelen. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt nu duidelijk is dat de coronamaatregelen grotendeels zijn verlengd. Omdat de competitie niet kan worden hervat zal er dit seizoen geen sprake zijn van promotie of degradatie. Voor de jeugd- en zaalcompetities in categorie A blijven de opties open. “De indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/’21”, schrijft de KNVB.

Ron Kleijn van SVV Scheveningen is blij dat er nu duidelijkheid is gekomen vanuit de KNVB: “Het is een wijs besluit.” De voetballers hadden in april weer de competitie willen hervatten en de vraag is of men dan op tijd fit had kunnen zijn legt Kleijn uit. “Dit besluit geeft ons duidelijkheid. We gaan ons opmaken voor het nieuwe seizoen.”

Tegelijkertijd houdt Kleijn er hoop op dat er later dit seizoen wel weer iets van voetballen mogelijk zal zijn. “Het biedt hopelijk kansen om regionaal dit seizoen nog wat leuke wedstrijden te spelen. Zonder competiedruk.”

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat de leeftijdsgrens voor buiten sporten vanaf 3 maart wordt verruimd van 18 naar 27 jaar. Kleijn weet nog niet hoe dat gaat werken bij de club. “Het is een regel die voor voetbalcompetitie heel gek is. Dat betekent dat van seniorenteams een deel wel mag trainen en een deel niet. Geen idee hoe dat gaat uitpakken. Hoe moeten we dat regelen? Moet er een paspoortcontrole komen? Ik ben benieuwd hoe we dat gaan doen.”

Tegelijkertijd vindt de voorzitter van SVV Scheveningen het jammer dat er nog geen mogelijkheid bestaat om ook ouderen weer te laten sporten. “Het is bijzonder jammer dat zaken zoals walking football, voor 55 plussers nog niet mogelijk is.”