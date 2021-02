Coronavirus: 99 nieuwe besmettingen en vier sterfgevallen in Den Haag

Er zijn tot woensdagochtend 10.00 uur 99 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag geregistreerd. Dat valt op te maken uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tevens werden er 4 nieuwe sterfgevallen gemeld. Tot nog toe is er sprake van vier ziekenhuisopnames, dinsdag werden er twee ziekenhuisopnames geteld in Den Haag.

Het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe besmetting komt met de cijfers van woensdag uit op 98 nieuwe gevallen per dag. Het aantal nieuwe besmettingen is een stijging ten opzichte van maandag (68) en dinsdag (73). Vorige week kwamen er op woensdag 97 nieuw gemelde besmettingen bij, een week eerder lag dat aantal op 77.

Gemeten over heel Nederland zijn er 4.420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd door het RIVM. Dat is precies in lijn met het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4426 positieve coronatesten per dag. Dinsdag werden volgens gecorrigeerde cijfers 3834 gevallen gemeld, maandag 4201.