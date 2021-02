Make It Art Worthy zet crowdfunding op om huurachterstand te kunnen betalen

Stichting Make It Art Worthy (MIAW) heeft in 2020 door de coronacrisis te maken gehad met een verlies aan omzet, dat heeft er voor gezorgd dat men nu een huurachterstand van 13.000 euro heeft. Om dat te kunnen betalen heeft de stichting aan de Noordwal een crowdfunding opgezet om geld in te zamelen. In de eerste dagen van de actie is er ruim 5.500 euro gedoneerd. “Ik weet niet wat me overkomt. Dat komt van de hele goede vrienden van MIAW”, zegt directeur Cis Deyl tegen Den Haag FM.

De steunpakketten van het kabinet voor getroffen ondernemingen zijn voor MIAW niet te gebruiken om zo compensatie te krijgen voor het verlies van inkomsten. “We kunnen op geen enkele regeling aanspraak maken. Dat maakt ons uniek en leuk, maar nu ook een probleem.”

De vrijwilligersstichting genereert inkomsten door het verhuren van werkplekken aan kunstenaars. “Kunstenaars kunnen nog steeds op hun werkplek terecht, die inkomsten konden we blijven houden, maar daar konden we niet de hele huur mee betalen.” Om dat mogelijk te maken werden ook workshops, waaronder Repair Kid, georganiseerd. Dat kwam door de coronapandemie stil te liggen en daarmee viel een belangrijk deel van de inkomsten weg voor MIAW. “Ik zie dat dit jaar ook nog niet goedkomen, dus we hebben steun nodig.” Andere activiteiten leveren de stichting slechts kleine bedragen op: “Al het andere wat we erbij deden zijn neveninkomsten, maar dat was liefdewerk oud papier. Verder halen we wat op uit de verkoop van koffie en vrijwillige donaties.”

‘Staedion is nu gelukkig heel coulant voor ons’

Ondanks de huurachterstand zit MIAW nog wel in haar pand aan de Noordwal en dat is te danken aan de verhuurder zegt Deyl: “Staedion heeft heel in het begin al gezegd dat we de huur even niet hoefden te betalen, al moest dat wel in de tweede helft van het jaar. In oktober hebben we contact gehad en de afspraak gemaakt dat we betalen wat we kunnen, maar de schuld is niet kwijtgescholden. En wij willen die niet hebben. Staedion is nu gelukkig heel coulant voor ons.”

Het streefbedrag van 20.000 euro voor MIAW is hoger dan de huurachterstand, er is ook geld nodig om in 2021 de huur te kunnen betalen. Wanneer de actie nog succesvoller blijkt te zijn hoopt Deyl dat er een mogelijkheid is om een invalidetoilet te maken in het pand. “Dat zou echt te gek zin, dan zijn we klaar voor de toekomst.”