Opnieuw arrestatie na steekpartij met zwaargewonde in Den Haag

De politie heeft dinsdag een tweede verdachte opgepakt voor de steekpartij aan de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het gaat om een 50-jarige man uit Den Haag.

Zaterdagavond raakte een 44-jarige Hagenaar zwaargewond bij een steekpartij in een huis aan de Van Ruysbroekstraat. Volgens de politie was de man meerdere keren gestoken. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een paar uur later hield de politie al een 22-jarige Hagenaar aan. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De recherche doet verder onderzoek naar het incident.