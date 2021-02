Make It Art Worthy zet crowdfunding op om huurachterstand te kunnen betalen

Petitie levert binnen een week 1.400 ondertekenaars op voor eerbetoon aan Haagse popcultuur

De petitie die oproept tot straatnamen vernoemd naar Haagse bands en artiesten zoals The Motions, Golden Earring, Shocking Blue en Jerney Kaagman is in een kleine week ruim 1.400 keer ondertekend. De steun voor de petitie komt vanuit het hele land: natuurlijk vanuit Den Haag, maar er zijn ook ondertekenaars uit Alphen aan de Rijn Oosterbeek, Markelo en Bunnik te vinden.

Met het vernoemen van de artiesten wil initiatiefnemer Martin Reitsma de Haagse popcultuur eer toebrengen. ‘Stem via onze petitie zodat het politiek Den Haag duidelijk is dat duizenden het eerbetoon topbands ondersteunen’, schrijft Reitsma.

‘Na zestig jaar van glorieuze Haagse pophistorie wil ik graag een draagvlak maken voor al die topbands die Den Haag tot ver over onze landgrenzen op de kaart hebben gezet’, vertelde Reitsma eerder aan Den Haag FM. ‘Denk aan een plein, straatnaam, een Walk of Fame, en vooral een standbeeld voor Golden Earring. Die moet er echt komen.’

Het CDA gaf aan voorstander te zijn van het vernoemen van straten naar Haagse bands en muzikanten. Ook bij D66 is er het plan om de rijke muziekgeschiedenis van Den Haag een plek te geven.