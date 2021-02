Rijscholen mogen weer lessen, maar kampen met lange wachtlijsten: ‘Rijbewijs halen kan een jaar duren’

Vanaf 2 maart mogen rijscholen hun lessen hervatten. Theo Vuyk van rijschool Fly-Over is blij dat hij weer aan de slag kan, maar is zich ook bewust van de grote inhaalslag die gemaakt moet worden. ‘Van de wachttijden word je niet vrolijk, maar de consument zal er goed rekening mee moeten houden.’

Bij het CBR is de achterstand inmiddels flink opgelopen; zo´n 600.000 examens moeten daar worden ingehaald. ‘Stel dat je nu begint met rijden, dan kan je misschien in juni je theorie-examen doen. Als je daarvoor zakt, kan je hem pas vijf maanden later herkansen. Dat is niet wat mensen willen horen, maar het is niet anders,’ zegt Vuyk.

Volle agenda

Waar rijscholen volgens Vuyk wél invloed op hebben, is het informeren van de consument. ‘Dat moet wel op de juiste manier. Er zijn rijscholen die nu waarschijnlijk zo snel en zo veel mogelijk geld binnen willen harken door mensen te vertellen dat ze binnen de reguliere termijn kunnen afrijden. Normaal gesproken is dat tussen de vier en zes maanden, maar ik denk dat we nu naar een periode gaan van een jaar.’

Wie zijn rijbewijs wil halen, zal volgens Vuyk de komende tijd dus goed op moeten letten. ‘Laat je héél goed informeren. Als je eenmaal een pakket hebt aangekocht met lessen en examens, kan je niet meer terug. Sommige rijscholen zullen vast beloven dat je binnen een korte periode je rijbewijs kan halen, maar vervolgens kunnen ze dat niet waarmaken omdat hun agenda te vol zit en ben jij je geld al kwijt.’

Als het gaat om de praktische invulling van rijlessen met betrekking tot voorzorgsmaatregelen, zullen er nog een aantal beslissingen moeten worden gemaakt. Vuyk: ‘Anderhalve meter afstand houden gaat al niet en we willen wel met mondkapjes werken, maar mensen met een bril kunnen dat niet dragen, omdat hun bril dan zal beslaan. Wel zullen we waarschijnlijk altijd met niet meer dan twee mensen in de auto zitten.’