Anil Soekhoe over plannen om terrassen te openen: ‘Ik snap dat voor mensen de maat vol is’

Horecaondernemers zijn boos, onder andere omdat zij met dit mooie weer de terrassen niet mogen openen, terwijl mensen wel massaal samenkomen in parken en op de boulevard. Daarnaast voelen zij zich ongehoord, afgelopen persconferentie werd er niets gezegd over de branche. Verschillende horecazaken dreigen daarom binnenkort alsnog het terras te openen.

Anil Soekhoe is vertegenwoordiger van de Haagse tak van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Hij voelt de onvrede onder de ondernemers met de minuut groeien. ‘Het is al hele lange tijd genoeg, omdat we het hoofd niet meer boven water kunnen halen. We bloeden heftig’, vertelt Soekhoe.

De drukke situaties in de parken zijn kolen op het vuur van de onvrede. Mensen halen bij de horecazaak iets af, om er vervolgens op een vol plein of in een vol park van te gaan genieten. ‘Iedereen zat dicht bij elkaar, terwijl wij onze terrassen goed open kunnen stellen, met anderhalve meter afstand en mét triage. Ik snap de achterliggende reden echt niet om die terrassen gesloten te houden.’

Vooruitkijken

Die boodschap lijkt echter niet door te dringen op het Binnenhof. ‘Ik denk dat daar mensen zitten die totaal geen gevoel hebben met ondernemen’, aldus Soekhoe over de mensen in het kabinet. ‘Zij snappen niet dat je vooruit moet kijken. Men onderneemt niet op twee of drie weken. Wij hebben een langetermijnstrategie van vijf tot tien jaar.’

Ondertussen roepen horecaondernemers op om gewoon de terrassen te openen. Soekhoe, ook eigenaar van een horecazaak, ziet daar geen heil in. ‘Wij als brancheorganisatie staan niet achter het feit dat er dingen gebeuren die niet mogen, maar ik snap dat mensen het doen. Constructief in gesprek gaan lukt blijkbaar niet, want we worden weer niet genoemd in de persconferentie. Ik snap dat voor mensen de maat vol is’, besluit Soekhoe.