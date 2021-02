‘Biohuts’ geïnstalleerd in Scheveningse haven ter bescherming van kleine vissen

Op diverse punten in de Scheveningse haven zijn deze week ‘Biohuts’ geïnstalleerd. Deze ecologische kooien hangen onder de drijvende steigers en zijn bedoeld als schuilplaats voor hele kleine visjes. Met de Biohuts wil Stichting Noordzeevis uit Scheveningen de biodiversiteit bevorderen en jongeren meer leren en enthousiasmeren over de onderwaterwereld en Noordzeevis.

Havenmeester Cees Duvekot en voorzitter van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen Matthijs den Heijer lieten afgelopen dinsdag de eerste Biohut te water. Deze kooien bieden kleine vissen bescherming tegen grotere vissen en daarmee een betere kans op groei en overleven.

Onderwijs

Den Heijer benadrukt het belang van dit initiatief. ‘Stichting Noordzeevis uit Scheveningen staat voor meer consumptie van lokaal gevangen vis. Onze Noordzee is een rijke zee met heel veel vis erin. Wij werken daarom ook graag mee om dat zo te houden.’

Het te water laten en installeren van de Biohutten is onderdeel van het project Levende Haven. Het project brengt de onderwaterwereld in de Scheveningse haven in beeld en stimuleert de biodiversiteit onder water. In totaal worden er tien Biohutten geïnstalleerd in de haven. ‘Wij havenmeesters zijn altijd druk bezig met alles op het water, maar ook wat er onder water gebeurt vinden wij belangrijk. We zijn erg benieuwd naar de resultaten,’ aldus Duvekot

Levende Haven is een vereniging van het Maris College en Stichting Noordzeevis uit Scheveningen en Ecocean, een internationaal bedrijf dat ecologische kooien maakt om biodiversiteit in water te stimuleren. De Biohutten zullen ook worden gebruikt om de jongeren van het Maris College te onderwijzen over maritieme ecologie en ze te enthousiasmeren voor een baan in de wetenschap of vissector.