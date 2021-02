Brandweerman in vrije tijd springt achter te water geraakte auto aan, één inzittende gereanimeerd

Aan de Dr. Lelykade op Scheveningen is donderdagochtend een auto in het water terecht gekomen. Een brandweerman die in zijn vrije tijd toevallig in de buurt was, is het water in gesprongen om de twee inzittenden te helpen. Eén van hen is gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, aldus mediapartner Omroep West.

‘Toen we de melding kregen, was een collega die vrij was daar in de buurt. Hij is meteen het water in gegaan en kon één inzittende snel uit de auto krijgen’, vertelt een woordvoerder van de brandweer. ‘Dat lukte bij het tweede slachtoffer niet zo snel.’

Omdat er toevallig in de buurt een oefening was met twee brandweerkranen, waren ook die snel ter plaatse. ‘We hebben toen de auto uit het water getakeld, waardoor ook de tweede inzittende eruit gehaald kon worden.’

Met spoed naar het ziekenhuis

Het tweede slachtoffer is op de Dr. Lelykade gereanimeerd en daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere inzittende moest naar het ziekenhuis.

‘Aan de ene kant geeft deze snelle reddingsactie een euforisch gevoel’, vertelt de woordvoerder van de brandweer. ‘Het is nog wel afwachten hoe het met de slachtoffers afloopt.’ Hoe de auto in het water terecht is gekomen, wordt door de politie onderzocht.

‘Schreeuwen ging door merg en been’

Een man die op de Dr. Lelykade fietste toen de auto te water raakte, is heel erg geschrokken. ‘Ik zag achter me langs die auto het water in schuiven. Hij zonk zoals je dat op tv ziet. Het ging heel rustig’, vertelt hij. De man heeft geen idee hoe het ongeluk kon gebeuren.

De getuige hoorde mensen schreeuwen. ‘Dat ging door merg en been. Het was een vreselijke ervaring, ik heb gewoon staan janken’, zegt de man. ‘Toen de brandweer kwam en de auto uit het water was, ben ik weg gegaan.’