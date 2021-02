Familie Henriquez geschokt door advocatenkosten politie: ‘Dit is klassenjustitie’

De familie van de overleden arrestant Mitch Henriquez vindt het verschrikkelijk dat de advocaten van de verdachte agenten 1,3 miljoen euro hebben gedeclareerd bij de politie. ‘Ik heb even hard lopen vloeken’, zegt Ella de Groot, woordvoerder van de Arubaanse familie en vriendin van Mitch tegen mediapartner Omroep West.

De 42-jarige Henriquez overleed in juni 2015 na zijn arrestatie tijdens Night at the Park. Hij werd hardhandig aangepakt door de politie, nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had, en daarbij naar zijn kruis wees.

Advocatenkantoor Sjöcrona-Van Stigt declareerde tussen juni 2015 en mei 2018 € 1.309.380,96 bij de politie, ontdekte RTL Nieuws. Het gaat om kosten voor juridische hulp aan politieagenten die als verdachte of getuige bij de zaak betrokken waren.

Familie trekt het financieel niet

‘Weet je wat ik erg vind’, zegt Ella de Groot, ‘dat ik daar als Nederlandse burger aan meebetaal’. De Groot spreekt namens de familie Henriquez, die voor een groot deel op Aruba woont. ‘Zij moeten een advocatenrekening afbetalen van 50.000 euro. Ze staan op het punt hun huis te verhuren, omdat ze het financieel niet trekken.’

Het is voor de familie Henriquez niet nieuw dat de politie de portemonnee flink trekt voor de verdediging van agenten. Eerder bleek al dat het Haagse kantoor 2,7 miljoen euro declareerde bij de politie in drie jaar tijd. ‘Maar dit is wel verschrikkelijk veel geld voor één zaak.’

‘Dit is klassenjustitie’

Het bedrag van 1,3 miljoen gaat over de gemaakte advocatenkosten tot mei 2018. Toen was de zaak tegen de verdachte agenten nog lang niet afgerond. Het hoger beroep diende in 2019 en de Hoge Raad besliste een week geleden dat de straf voor één van de agenten blijft staan. Hoe veel het advocatenkantoor na mei 2018 nog declareerde is niet bekend.

De Groot is verbijsterd dat dit niet eens het volledige bedrag is. ‘Ik sta met mijn mond vol tanden. Dit is klassenjustitie.’ SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft Kamervragen gesteld over de zaak en is van mening dat ‘exorbitante uurtarieven van commercieel werkende advocaten niet door de belastingbetaler betaald hoeven worden’.

Vergoeding afgewezen

Ella de Groot hoopt dat justitie nog eens wil kijken naar een vergoeding voor de familie Henriquez. ‘We hebben er vaker om gevraagd, maar het is keer op keer afgewezen.’ Lila, de zus van Mitch, vertelde eerder dat de familie financieel uitgeput is.

‘Ze zijn een inzamelingsactie gestart en hebben 2.000 euro opgehaald. Dat is niet veel, maar wel iets’, zegt De Groot. ‘Ze hebben het financieel zwaar en het heeft allemaal weinig nut gehad.’