Kapper bereiden zich voor op heropening

Alle mensen die nodig naar de kapper moeten opgelet! Want vanaf 3 maart mogen de kappers hun deuren weer openen. Zo ook Bobbie Bones de eigenaar van Dob’s Barbershop en Ap Israel van Ap’s kappers die direct begonnen zijn met de voorbereidingen in hun winkel.



‘Ik reageerde eigenlijk gewoon nog steeds met ongeloof. Ik werd door iedereen getagt en geappt en ik werd gewoon een beetje overrompelt eigenlijk. En nog steeds trouwens, het is nog geen drie maart haha!’ vertelt Bobbie Bones als we hem vragen naar zijn reactie over de heropening. ‘Hoe veel zin ik heb om weer te knippen en om in een volle zaal te staan? Eigenlijk best wel veel! Al die quarantaine kapsels lijken me supergaaf. Dat worden allemaal supermooi voor en na foto’s en zo kunnen wij laten zien dat we zelf van het raarste kapsel wat binnen komt toch nog wat moois kunnen maken’ vervolgt hij trots. ‘Nu kunnen we gelukkig weer vol gas. De aankomende weken heb ik niet eens tijd om te ademen zo druk heb ik het haha!’

Ook Ap Israel, eigenaar van Ap’s Kappers en kapper van veel politici, is blij dat hij vanaf 3 maart weer mag gaan knippen. ‘De nood was heel erg hoog. Ik heb al 24 jaar deze zaak en had wat spaarcentjes maar die zijn nu op. Ga er maar aan staan om op veertien december dicht te gaan, dat zijn bijna tien weken. De overheid doet zich voorkomen alsof we honderd procent worden gecompenseerd maar tot nu toe hebben wij nog niets gehad’ vertel Israel. ‘Ik ben al 24 jaar bezig maar ik heb ook collega’s die net drie of vier jaar bezig zijn. Ik heb huilende kappers aan de telefoon gehad’ vervolgt hij. ‘Maar juist daarom is het nu extra fijn dat we nu weer open kunnen. We willen gewoon knallen! We zijn het gezeik helemaal zat en we willen gewoon weer klanten tevreden stellen, geld verdienen en gewoon weer lachen’ aldus Ap Israel.

‘Ik vind het ook wel leuk dat je nu in deze situatie bij sommige politici die hun haar noodgedwongen wat langer laten ziet dat dat ook wel weer leuk kan zijn’ vertelt Ap als we hem vragen naar de staat van de kapsel binnen politiek Den Haag. ‘Ik vind zelf nu bij Rutte dat dat langere aan de bovenkant hem wel leuk staat. En ik zou bijvoorbeeld heel graag Geert Wilders willen knippen. Iedereen heeft het over dat haar, dat het vreselijk zou zijn. Ik vind dat zoals het nu zit het mooier kan maar het hoeft van mij niet kort. Dat is nu voor een kapper een uitdaging’