Knotsgekke degradatiekraker tussen ADO Den Haag en Willem II eindigt in 1-1

ADO Den Haag heeft geen afstand kunnen nemen van directe concurrent Willem II. De equipe van Ruud Brood speelde woensdagavond gelijk tegen de Tilburgers: 1-1, schrijft mediapartner Omroep West. Lang speelde ADO met tien man na een rode prent voor Tomislav Gomelt, maar toch wist de ploeg met een man minder op gelijke hoogte te komen. In het laatste kwartier was het tien tegen tien, nadat Jordens Peters namens Willem II ook rood kreeg.

Gomelt beging vlak voor rust een domme overtreding op Kwasi Okyere Wriedt. De speler van ADO Den Haag kon niet meer bij de bal, maar maakte desondanks toch een sliding op de Tilburger. Daarbij kwam Wriedt ten val. Scheidsrechter Siemen Mulder bestraftte de overtreding direct met een rode kaart.

Diezelfde Mulder keurde na twintig minuten spelen een doelpunt van de thuisploeg af. Wesley Spieringhs knikte een corner tegen de touwen, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege duwen. Wie duwde, was eigenlijk niet echt duidelijk.

Penalty

Vlak na rust kwam Willem II op voorsprong, toen het een penalty kreeg. Michiel Kramer beging een overtreding op Spieringhs en Mulder wees meteen naar de stip. Mike Trésor schoot raak en maakte de zorgen voor ADO groter en groter. Het zag er allemaal niet heel best uit, maar dat veranderde toen ook ADO een strafschop kreeg. Ditmaal werd Kramer zelf onderuit geschopt. Shaquille Pinas ging achter de bal staan en schoot raak: 1-1.

In het laatste kwartier kwam ook Willem II met tien man te staan, nadat Peters zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. In het restant van het duel werden er weinig grote kansen meer gecreëerd en bleef de 1-1 stand op het bord staan.

Veertien punten

ADO (17de) en Willem II (16de) hebben nu beiden veertien punten in de eredivisie en schieten weinig op met dit gelijke spel. Zaterdag speelt ADO tegen RKC, de nummer vijftien van de eredivisie. Ook dat is een wedstrijd die eigenlijk gewonnen moet worden, kijkend naar de situatie waar de Haagse ploeg zich op dit moment in bevindt.

Scoreverloop Willem II – ADO Den Haag: 1-1 (0-0)

48. 1-0 Trésor (penalty)

62. 1-1 Pinas (penalty)

Opstelling Willem II: Muric; Owusu, Holmén, Peters, Heerkens (63. Köhn); Spieringhs. Pavlidis (79. Van Beek), Llonch (84. Selahi); Nunnely (85. Romeny), Wriedt, Köhlert (46. Trésor)

Opstelling ADO: Fraisl; Van Ewijk, Zuiverloon (58. Arweiler), Pinas, Kemper; Vejinovic, Gomelt, El Khayati (58. Besuijen); Adekanye (58. Goossens), Kramer, Kishna (46. Del Fabro)

Scheidsrechter: Siemen Mulder

Gele kaart: Heerkens, Peters (Willem II)

Rode kaart: Gomelt (ADO), Peters 2x/g (Willem II)