Overlast op Scheveningen wordt beter aangepakt, maar ‘het signaal moet veel groter worden’

Wie terugdenkt aan afgelopen zomer op het strand en op de boulevard van Scheveningen, denkt al snel aan de overlast en de vrouwenintimidatie die daar vorig jaar veelal plaatsvond. Naar aanleiding van deze overlast besloot de gemeente om flink in te gaan grijpen om herhaling te voorkomen. Rood Padmos, bewoner op Scheveningen, houdt zich ook bezig met de problematiek in de badplaats. ‘Het signaal moet veel groter worden.’

De gemeente werd afgelopen flink wakker geschud. Op en rond het Noorderstrand werden vrouwen geïntimideerd, escaleerde ruzies en reden auto’s en motors met flink geronk door de straten. Een fatale steekpartij bij de Pier was het hoogtepunt, waarna Roos Padmos besloot om een demonstratie te organiseren.

Het geluid vanuit de bewoners van Scheveningen werd gehoord en de gemeente heeft de hele winter wekelijks vergaderd, om maatregelen te treffen voor de zomer van 2021. Nu de temperatuur stijgt en mensen de zonnestralen op gaan zoeken, stroomt ook de boulevard weer vol. ‘Het is heerlijk weer. Je ziet mensen weer de lucht opsnuiven en genieten van het buiten zijn’, vertelt Roos Padmos.

Goede afslag, maar het kan beter

Gelijk een kanttekening vanuit Padmos: iedereen zou moeten kunnen genieten van het weer. ‘Verkeersproblematiek, dreigende situaties met grote auto’s, vrouwenintimidatie’, somt Padmos de problemen op Scheveningen op. Sinds een optreden van haar tijdens een zitting van de gemeenteraad heeft zij een kort lijntje met meerdere politici. ‘De gemeente heeft echt geluisterd naar de problematiek. Ik heb meer inzet van politie en handhaving gezien’, aldus Padmos.

Een positief geluid dus, maar volgens Padmos kan het nog beter. ‘Als je toch nog ziet hoeveel escalaties en meldingen er zijn van overlast en onrust, denk ik dat de gemeente nog duidelijker moet zijn. Het lijkt niet genoeg.’ Volgens Padmos heeft de gemeente nog geen goed zicht op het ritme van de badplaats. ‘Voor de gemeente was het een gewone woensdag, maar het is vakantie, mooi weer en coronatijd.’

‘Hoop op mooie zomer voor iedereen’

Het voorjaar lijkt begonnen, het drukke seizoen voor Scheveningen staat voor de deur. Volgens Padmos is het nu zaak dat de gemaakte afspraken, waar de hele winter druk overleg over is gevoerd, worden geïntensiveerd. ‘Het signaal moet veel groter worden. Maak grote matrixborden, verspreid de boodschap. Doe je aan wildplassen? Veroorzaak je overlast? Dan heb je een probleem.’

De buurtbewoner wil graag, samen met de ondernemers, een statement maken: je bent welkom, maar vertoon je raar gedrag? Dan word je aangepakt. ‘Dat signaal moet meer tot uiting komen. Daardoor is iedereen welkom en niet alleen de asocialen’, aldus Padmos, die afsluit met een positieve toekomstvisie. ‘Er wordt zeker een plan gemaakt waar ik hoop op heb. Ik hoop dat we dit jaar met zijn allen kunnen genieten van wat we te bieden hebben.’