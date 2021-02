Sportscholen nog weinig perspectief geboden: ‘De gezondheid van mensen gaat met stappen achteruit’

Het kabinet maakte afgelopen dinsdag een aantal versoepelingen op de coronamaatregelen bekend, maar sportscholen zullen opnieuw geduld moeten hebben. Bij Jimmy van Ommeren en Joshua den Oude van Health Me Social Fit Club begint het onbegrip te groeien. ‘Er wordt een blokkade gezet op het gezond houden van de maatschappij.’

Waar de meeste contactberoepen vanaf 2 maart weer beoefend mogen worden, moeten de heren achter Health Me Social Fit Club de deuren voorlopig gesloten houden. Erg krom, vinden ze. Den Oude: ‘We hebben alle maatregelen getroffen om op een veilige manier te werk te kunnen gaan. Als je ons vergelijkt met de gemiddelde supermarktketen op zaterdag, kan ik zeggen dat het bij ons een stuk veiliger is.’

De broek ophouden

In die veiligheid hebben ze vanaf de eerste lockdown dan ook flink geïnvesteerd. ‘We hebben serieus veel geld gestoken in veilige systemen, spatschermen en hygienische benodigdheden,’ vertelt Van Ommeren. Hij begrijpt de voorzichtigheid, maar geeft ook aan dat de sportbranche momenteel het ondergeschoven kindje lijkt. ‘Er wordt helemaal niet verder gekeken naar wat er wél kan.’

Niet alleen deze investeringen zetten de Health Me Social Fit Club financieel onder druk, maar ook het verlies van lidmaatschappen wordt gevoeld in de portemonnee. ‘Zo´n 250 leden hebben zich nu uitgeschreven. Als het gaan om overheidssteun wordt daar niet naar gekeken,’ vertelt Van Ommeren. Den Oude: ‘Het gemiddelde percentage uitschrijvingen bij sportscholen ligt rond de dertig procent. Dan hebben wij nog geluk dat het bij ons rond de vijftien procent ligt, maar ook voor ons is het moeilijk om de broek op te houden. Meer vragen we niet.’

Slecht advies

Het meeste zorgen maken Van Ommeren en Den Oude zich echter om de mensen die nu maar moeilijk in beweging kunnen blijven. ‘We hebben veel contact gehad met leden over hoe ze zich voelen en sommige dingen wil je echt niet horen. Dan gaat het over eenzaamheid, terugkerende blessures, spanning op het lichaam, noem maar op,’ zegt Van Ommeren. Den Oude benadrukt dat de gezondheid van sommige oudere leden zelfs ‘met grote stappen achteruit gaat’.

De mannen geven aan dat een beetje maatwerk al veel meer mogelijk zou maken. ‘We hebben al een situatie gecreëerd waarin we leden op een veilige manier kunnen bedienen. We hebben vaste sessies en vaste looproutes zodat de paden van mensen niet kruisen. Al zouden we een beperkt aantal mensen per dag mogen ontvangen, dan is dat waar we mee gaan werken,’ aldus Den Oude.

Ten slotte drukt Den Oude iedereen op het hart goed op te letten als het gaat om de tip van de overheid om buiten te gaan joggen. ‘Het is een slecht advies. Eerst sluit je mensen drie maanden op, waarbij ze erg inactief zijn; denk aan 500 stappen per dag. Daarna kan je niet in één keer beginnen met rennen, je gewrichten kunnen daar niet tegen en je spieren zijn er niet klaar voor. Onder begeleiding moet je dat opbouwen om het lichaam weer te activeren.’