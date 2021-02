Volle ondergrondse vuilcontainers zorgen voor irritaties bij inwoners

Inwoners uit de Haagse bomenbuurt zijn boos en teleurgesteld over de lange tijd dat hun ondergrondse restafval containers (ORAC’s) vol zaten en niet geleegd werden. Maar ook het systeem om dit soort problemen bij de gemeente te melden zou nog wel verbeterd kunnen worden, aldus de buurtbewoners.

Het directe resultaat van volle ORAC’s is dat inwoners toch hun zakken met huishoudelijk afval bij de containers achterlaten. En juist dit kan zorgen voor zwerfvuil, stank, ongedierte en hinder voor omwonenden. “Ik ben boos omdat ik een week lang tegen een ORAC moet aankijken die vol was en omgeven was door allerlei rommel”, zegt Eduard Bekker die vlak naast de ORAC aan de Populierstraat woont en er zodoende dagelijks zicht op heeft. Maar hij denkt wel te weten dat dit aan de winterse periode van begin februari lag, waardoor Haagse Milieu Services (HMS), die in opdracht van de gemeente het huisvuil ophaalt, verwerkt en afvoert, legingen heeft moeten overslaan. Met dus als gevolg volle ORAC’s en meer bijplaatsingen.

Ook Herman Poelsma woont in de buurt en wilde bij de gemeente klagen dat er in de omgeving wel ORAC’s werden geleegd, maar niet die aan de Populierstraat. In het systeem om die melding te doen leek de betreffende ORAC echter niet te bestaan en werd hij meermaals uit het systeem gegooid, ‘Toen had ik het eigenlijk helemaal gehad met dat ding”, vertelt Poelsma aan Den Haag FM.

Bekker heeft ook wel wat kritiek op het systeem. Zo krijgt je melding wel een nummer, maar hoor je nooit meer iets over de status van je melding, of wanneer ze het nu precies komen oplossen. Zo’n soort terugkoppeling zou wat hem betreft wel heel erg welkom zijn, want: “Omdat ik vlakbij zit voel ik mij ook wel wat verantwoordelijk”. “Als mensen hier langs komen en ze kijken zo geërgerd, dan trek ik mij dat ook persoonlijk aan. En ik kan dus niks doen dat is de bron van ergernis”, aldus Bekker.

Nog dezelfde middag werden hun smeekbedes verhoord en werden, toch nog onverwacht, de ORAC’s aan de Populierstraat geleegd. Poelsma wil eigenlijk maar één ding: “gewoon op een normale manier mijn vuil kwijt en dat er geen troep omheen gezet wordt, want dat laatste vind ik het ergste”. Ondanks dat de ORAC geleegd is, ligt er toch weer een vuilniszak naast de container. “Daar begrijp ik dus helemaal niks van”, reageert Bekker en met een zwierige worp gooit Bekker de vuilniszak demonstratief in de container. Al vindt hij het feit dat de ORAC nu na anderhalve week weer leeg is, eigenlijk wel een wonder.