Voormalig ADO-keeper Ton Thie (76) overleden

Voormalig ADO Den Haag-doelman Ton Thie is op 76-jarige leeftijd overleden. Thie stond van 1964 tot 1977 onder de lat bij ADO Den Haag en FC Den Haag. In totaal keepte hij 380 competitiewedstrijden voor de club, aldus mediapartner Omroep West. Hij speelde samen met grote namen als Aad Mansveld, Lex Schoenmaker, Dick Advocaat en Martin Jol.

In het Zuiderpark groeide Thie uit tot een icoon. De lange doelverdediger speelde in een elftal dat succesvol was. Liefst driemaal (1965, 1966 en 1970) werd hij derde in de eredivisie. Vier keer haalde Thie met de Hagenaars de bekerfinale, die tweemaal winnend werd afgesloten.

Ook speelde de Gouwenaar met de residentieclub meerdere malen Europees voetbal. In 1975 werd zelfs de kwartfinale gehaald, de ploeg werd in een spectaculaire tweestrijd uitgeschakeld door West Ham United.

Geen keeper voor oranje

Hoewel Ton Thie gold als een van de beste Nederlandse keepers uit zijn tijd, was het hem niet gegeven om international te worden. Wel speelde de Gouwenaar in diverse vertegenwoordigende elftallen, ook was hij eenmaal reservekeeper bij een A-interland van Oranje.