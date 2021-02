Utrechtsebaan en Prins Clauslaan komend weekend in beide richtingen dicht

117 besmettingen nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Tot vrijdagochtend 10.00 uur zijn er in Den Haag 117 nieuwe coronabesmettingen door het RIVM geconstateerd. Dat is een lichte daling ten opzichte van gisteren, toen er 129 mensen positief werden getest op het virus.

Landelijk zijn er 5151 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen donderdag- en vrijdagochtend. Dat is ruim boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM gemiddeld 4547 positieve coronatesten per dag.

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen. Er liggen nu 1864 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1887), van wie 525 op de IC (gisteren: 526), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.