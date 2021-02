Florence en Haagse Wijk- en Woonzorg slaan de handen ineen

Zorgaanbieders Florence en Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) gaan samenwerken op het gebied van ongeplande acute zorg in de avond, nacht en het weekend. In heel Nederland is er al jaren sprake van een toename van het aantal ongeplande acute zorgvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulancezorg toe.

Deze druk wordt verder vergroot door ontwikkelingen zoals vergrijzing. ‘Onze cliënten worden steeds ouder, blijven langer zelfstandig wonen, maar hebben ook steeds zwaardere zorg nodig’, aldus Ellen Maat van Florence. ‘Dus moet je samen naar creatieve oplossingen zoeken.’

Deze creatieve oplossingen hopen de twee zorgbedrijven gevonden te hebben in de samenwerking, die donderdag is ondertekend. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een oudere die ’s nachts uit bed valt of een cliënt die in het weekend problemen krijgt met een katheter. ‘Door het gezamenlijk te regelen kan de hulpverlening efficiënter. Daarnaast kunnen we beter inspelen op de behoefte van onze cliënten en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren’, aldus Jack Thiadens, van HWW zorg.