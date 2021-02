Invalide Ahmed Aarad krijgt volgende week zijn gehandicaptenparkeerplaats

De invalide Ahmed Aarad krijgt volgende week een eigen parkeerplaats om zijn auto neer te zetten. Dat zegt een gemeentewoordvoerster vrijdagavond tegen Den Haag FM.

De afgelopen weken berichtte deze omroep over het ontbreken van een invalideparkeerplek voor de invalide Hagenaar. Aarad zit in een rolstoel en is niet zelfstandig in staat is om een afstand van honderd meter af te leggen. Na een aanvraag voor een gehandicaptenparkeervergunning aan de Hofweg, kreeg Aarad op 15 januari te horen dat deze was afgewezen. De gemeente stelt dat de aanvraag niet gehonoreerd kon worden, omdat er in het gebied rondom de Hofweg geen openbare parkeerplaatsen zijn en daarom zou er ook geen invalideparkeerplaats kunnen worden gemaakt.

Beste @RvanAsten @GemeenteDenHaag Zojuist weer een boete ontvangen op deze (foto 1) plek. Ik heb nu mijn auto conform de Europese Verordening mijn auto geparkeerd in de middenberm. (Foto 2) @HartvNL @DenHaagFM @omroepwest pic.twitter.com/9SQe4ybvLI — Ahmed Aarad (@AhmedAarad) February 26, 2021

Wel werd gezegd dat er samen met hem naar een oplossing zou worden gezocht. Maar ondertussen stapelden de problemen zich op: eerst werd zijn auto weggesleept en gisteren kreeg hij een boete, omdat hij zijn auto had geparkeerd aan de Hofweg. Politicus Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos sprak schande van deze maatregelen en eiste dat de gemeente een oplossing zou bieden.

Die oplossing lijkt er nu daadwerkelijk te komen. ‘Er ligt inmiddels een antwoord bij zijn advocaat naar aanleiding van het gesprek met wethouder Robert van Asten’, zegt de gemeentewoordvoerster. ‘De oplossing is op 5 maart als de werkzaamheden zijn opgelost. Hij krijgt een plek toegewezen’, aldus de gemeente.