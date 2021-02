Verkiezingsserie Spuigasten: Wytske Postma (CDA)

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De derde gast in de verkiezingsserie is Wytske Postma (CDA).

Postma is momenteel Tweede Kamerlid. Bij de komende verkiezingen staat zij op de negentiende plaats op de kieslijst van de christendemocraten. Ze maakt zich sterk voor goede en betaalbare kinderopvang, steun voor mantelzorgers, ruimere mogelijkheden voor zwangerschapsverlof voor vaders, meer betaalbare (huur)woningen. Hoe kijkt Postma terug op haar eerste termijn in de Kamer? En wat zijn haar ambities voor de volgende periode?

De komende uitzendingen van Spuigasten zijn verschillende Haagse kandidaten te gast, zoals Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Bente Becker (VVD). Eerder waren Kati Piri (PvdA) en Niels van den Berge (GroenLinks) te gast.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast