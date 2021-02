117 besmettingen nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Voetcalclub O.D.B. start komend seizoen met senioren op zaterdag, complexgenoot RAS stapt naar rechter

Haagse Voetbal Vereniging RAS neemt juridische stappen tegen voetbalvereniging en sportcomplexgenoot O.D.B., beide gevestigd aan de Albardastraat. O.D.B. heeft besloten vanaf het komende seizoen seniorenwedstrijden op de zaterdag te starten, terwijl de kwestie volgens HVV RAS nog met een mediator besproken werd. ‘Het besluit is eenzijdig door O.D.B. genomen.’

‘Wij zijn blij en trots jullie te kunnen melden dat vanaf het komende seizoen, waar hopelijk alles weer zo snel mogelijk terug gaat naar de tijd voor corona, we naast een zondagafdeling ook een zaterdagafdeling gaan krijgen bij de senioren’, schrijft het bestuur van O.D.B. in op hun website.

Dat besluit viel bij HVV RAS rauw op het dak. De twee voetbalverenigingen delen sinds 1962 een sportcomplex en kunnen sinds die tijd samen door één deur. ‘Er waren nog gesprekken gaande tussen beide verenigingen met een mediator van de gemeente’, aldus HVV RAS-voorzitter Mark Voogd. ‘Er was wens van O.D.B. en een bezwaar van ons, misschien konden we een middenweg zoeken.’

Fifty/fifty

Traditioneel gezien heeft HVV RAS de zaterdag als speeldag en speelt O.D.B. op zondag. Dat is vaak passen en meten met de hoeveelheid teams en de beschikbare voetbalvelden, legt Voogd uit. ‘De jeugd van O.D.B. speelt ook op zaterdag. Dat is allemaal goed afgesproken’, vertelt Voogd. ‘Maar als zij daar een tweede zaterdagtak bijkrijgen, wordt het een onhaalbare situatie.’

Tegen de mediator en het bezwaar van HVV RAS in, lijkt O.D.B. te gaan starten met de zaterdagtak, zo valt op te maken uit het bericht op hun website, al wil de vereniging niet reageren op het verzoek van Den Haag FM om te reageren op de kwestie.

Dat besluit is voor HVV RAS reden om naar de rechter te stappen, zo laten zij weten op hun website. ‘Het besluit is eenzijdig door O.D.B. genomen’, valt te lezen in het bericht. Aan Den Haag FM licht Voogd toe: ‘We huren beide voor vijftig procent. O.D.B. kan groeien op hun dagen en wij op onze dagen. Wij zouden nu teams moeten gaan inleveren, omdat zij met senioren beginnen op de zaterdag.’

Het bericht dat O.D.B. op hun website plaatste, als aankondiging van het voetbal op de zaterdag.