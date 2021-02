Vrijwilligers paddentrek krijgen geen avondklokontheffing, GroenLinks vreest voor veel platgereden padden

Paddentrekvrijwilligers van de Dierenbescherming krijgen geen ontheffing voor de avondklok, waardoor ze hun werk niet of nauwelijks kunnen doen. Dat zorgt voor zorgen bij de gemeentefractie van GroenLinks en de Dierenbescherming. Zij zijn bang dat dit leidt tot veel meer platgereden dieren.

Tijdens de jaarlijkse paddentrek beginnen honderden padden, kikkers en salamanders aan hun tocht naar hun zogenoemde voortplantingsplaats. Om te zorgen dat ze veilig de weg over kunnen steken worden ze hierbij geholpen door vrijwilligers. Aangezien de amfibieën pas na zonsondergang in beweging komen, zijn de vrijwilligers veelal na 22.00 uur buiten.

Voor medewerkers van de dierenambulance geldt een ontheffing om na 21.00 uur buiten te mogen zijn, maar voor de vrijwilligers van de vele paddentrek oversteekplaatsen wordt vooralsnog geen uitzondering gemaakt. Dit komt omdat het overzetten van padden niet valt onder acute dierennoodhulp. ‘Een vervelende zaak’, vindt ook fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad Arjen Kapteijns.

Meer dode padden

Zodra de zon ondergaat steken de padden, die uit hun winterslaap komen, drukke wegen over. ‘Nu iedereen zonder ontheffing voor 21.00 uur binnen moet zijn, zijn de wegen rond die tijd extra druk. Een groot gevaar waardoor heel veel padden de oversteek mogelijk niet halen’, aldus Pamela Zaat, paddenwerkgroepcoördinator Den Haag van de Dierenbescherming. Daarbij komt dat de zonsondergang gedurende de maand steeds verder opschuift, waardoor de tijd dat de vrijwilligers in actie kunnen komen steeds korter wordt. ‘Een ontheffing voor deze groep vrijwilligers is essentieel in het voortplantingsseizoen van de pad en zorgt ervoor dat er veel minder padden worden doodgereden.’

Arjen Kapteijns heeft over deze kwestie vragen gesteld aan burgemeester Jan van Zanen. ‘De pad vervult een bijzonder belangrijke functie in het hele ecologische stelsel. Ieder jaar worden er door Haagse vrijwilligers meer dan 10.000 padden, kikkers en salamanders veilig naar de overkant van onze drukke straten geholpen. Natuurlijk is de avondklok er niet voor niets, maar hopelijk is onze burgemeester bereid mee te helpen om een oplossing te vinden zodat de vrijwilligers ook dit jaar hun nuttige werk kunnen blijven doen.’