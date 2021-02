Water staat ondernemers financieel en mentaal aan de lippen: ‘Het is onacceptabel’

Ondernemers gaan al bijna een jaar gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis, waarbij financiele overheidssteun vaak met veel vertraging wordt afgehandeld. Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland is niet te spreken over de gang van zaken, ook omdat er volgens hem nog een stuk verder vooruit moet worden gekeken. ‘Corona zal onderdeel blijven uitmaken van ons leven, maar je kan niet van mensen verwachten dat ze het nog op kunnen brengen.’

Volgens Biesheuvel is het oponthoud te wijten aan overbelasting bij de uitvoeringsdiensten van de overheid. ‘Ze zijn overbelast en kunnen het werk niet meer aan,’ zegt hij. ‘Ik vind het onacceptabel en heb ook tegen minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keizer gezegd dat het niet uitmaakt wat we uit de kast moeten trekken om de ondernemers te helpen. Zorg dat het gewoon wordt uitgevoerd, want die liquiditeit is cruciaal.’

Luisterend oor

Bovendien hebben ondernemers vaak recht op financiële steun van zeventig procent over de vaste lasten. Biesheuvel: ‘Of die steun gaat naar honderd procent, of er moeten meer versoepelingen gaan komen. Want dit is onhoudbaar.’

Veel ondernemers voelen de pijn niet alleen in hun portemonnee, maar hebben het mentaal ook steeds zwaarder te verduren. Voor deze mensen heeft Ondernemend Nederland een noodlijn opgezet met vrijwilligers – vaak oud-ondernemers – die een luisterend oor bieden. ‘We zien dat er veel wordt gebeld en ik schrik van de verhalen en hoe mensen hun levenswerk kapot zien gaan. Na bijna een jaar krijgen ze ook nog steeds niet dat perspectief geboden,’ aldus Biesheuvel.

De juiste keuze

Met oog op dat perspectief, vindt Biesheuvel dat er een duidelijke exitstrategie moet komen per sector. ‘De horeca, detailhandel en evenementensector hebben allemaal een plan nodig waar we ons ook aan moeten houden. Twee weken geleden werd nog gezegd dat bij versoepelingen alle sectoren een beetje zouden krijgen, maar nu wordt er toch weer één sector naar voren getrokken en moet de rest wachten.’

Met de verkiezingen voor de deur, wil Biesheuvel ondernemers helpen met het maken van de juiste keuze. Daarom schuift hij bij de podcast De Ondernemer Kiest als gastheer aan om in gesprek te gaan met politici en ondernemers uit verschillende sectoren. ‘Het is een goede manier om te horen wat ondernemers ervaren. Daarbij heeft de politiek ondernemers harder nodig dan ooit en zij verdienen dus ook een grotere stem. Hopelijk kunnen we het samen waarmaken.’